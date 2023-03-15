Бизнес-омбудсмен Петербурга опроверг информацию о ВНЖ за границей у него и его детей. Об этом заявляла Генпрокуратура в суде

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов 15 марта распространил в СМИ заявление о том, что ни он, ни его дети не имеют второго или двойного гражданства и видов на жительство в других государствах. Так же он заверил, что и он сам, и его дети постоянно проживают на территории России.
Делать такое заявление Александру Абросимову пришлось после того, как в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти представители генпрокуратуры заявили о том, что двое из трех детей омбудсмена постоянно живут на территории США, а один из них имеет вид на жительство Италии. Эти сведения не имели отношения к сути разбираемого на прошлой неделе дела о возврате в собственность государства акций АО «КЦТЛ» (контролируется семьей Абросимовых). Однако могли сформировать негативное отношение к ответчикам и навредить репутации городского бизнес омбудсмена (сам он не является совладельцем компании).
Генеральный директор «КЦТЛ» Юлия Абросимова также заявила «Фонтанке», что не имеет и никогда не имела видов на жительство за пределами РФ. Сотрудник КЦТЛ и один из миноритарных акционеров компании Дарья Абросимова также заявила, что не имеет и никогда не имела видов на жительство за рубежом. Еще одна дочь омбудсмена, адвокат Анна Абросимова подтвердила, что раньше у нее действительно был временный вид на жительство в Италии, однако, еще в 2022 году он истек и продлен не был. Кроме того, она заверила, что не является сотрудником КЦТЛ и его акционером. Все они заявили, что постоянно живут в Петербурге.