Страшный, но милый Тотоша из Ленинградского зоопарка показывает зубки

В меру упитанный нильский крокодил Тотоша из Ленинградского зоопарка релаксирует в бассейне. Он выглядит умиротворенным, но в случае чего обидчикам явно не поздоровится — об этом свидетельствуют крепкие зубки отдыхающего.
Ленинградский зоопарк
Видео с крокодильими купаниями 15 марта публикует пресс-служба зоопарка. Там отмечают, что в огромной пасти нильского крокодила обычно находится от 64 до 68 зубов, причем периодически каждый из них выпадает и отрастает снова.
Ранее «Фонтанка» показывала малышей-капибарят, родившихся в Ленинградском зоопарке. Сейчас им выбирают имена — вы тоже можете предложить свой вариант.