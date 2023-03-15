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    Страшный, но милый Тотоша из Ленинградского зоопарка показывает зубки

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    2 комментария

    В меру упитанный нильский крокодил Тотоша из Ленинградского зоопарка релаксирует в бассейне. Он выглядит умиротворенным, но в случае чего обидчикам явно не поздоровится — об этом свидетельствуют крепкие зубки отдыхающего.

    Ленинградский зоопарк

    Видео с крокодильими купаниями 15 марта публикует пресс-служба зоопарка. Там отмечают, что в огромной пасти нильского крокодила обычно находится от 64 до 68 зубов, причем периодически каждый из них выпадает и отрастает снова.

    Ранее «Фонтанка» показывала малышей-капибарят, родившихся в Ленинградском зоопарке. Сейчас им выбирают имена — вы тоже можете предложить свой вариант.

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    Комментарии 2

    Гость15 Мар 2023 в 23:08
    А где Кокоша? Укокошили?
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