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    Правительство выделило 300 млрд рублей на выкуп самолётов из лизинга

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    Правительство России выделило порядка 300 млрд рублей на выкуп самолётов российских авиакомпаний у зарубежных лизингодателей. Об этом 15 марта в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по транспорту заявил глава Минтранса Виталий Савельев, сообщает «Интерфакс».

    По словам министра, часть этих денег уже использовал «Аэрофлот» — в декабре прошлого года компания выкупила 10 дальнемагистральных лайнеров Boeing 777–300ER. Кроме того, в 2022 году перевозчик сообщал о выкупе у лизингодателей восьми Airbus A330 и десяти Boeing 777.

    После того, как Россия начала спецоперацию на территории Украины, западные лизингодатели попросили российские авиакомпании вернуть им самолёты. Однако позже ЕС смягчил санкции, разрешив лизинговым компаниям исполнять контракты с российскими перевозчиками, заключённые до 26 февраля 2022 года.

    В России осталось более 500 лайнеров иностранных лизинговых компаний. Весной прошлого года Виталий Савельев оценил их стоимость в 20 млрд долларов.

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