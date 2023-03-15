Правительство выделило 300 млрд рублей на выкуп самолётов из лизинга

Правительство России выделило порядка 300 млрд рублей на выкуп самолётов российских авиакомпаний у зарубежных лизингодателей. Об этом 15 марта в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по транспорту заявил глава Минтранса Виталий Савельев, сообщает «Интерфакс».



По словам министра, часть этих денег уже использовал «Аэрофлот» — в декабре прошлого года компания выкупила 10 дальнемагистральных лайнеров Boeing 777–300ER. Кроме того, в 2022 году перевозчик сообщал о выкупе у лизингодателей восьми Airbus A330 и десяти Boeing 777.