В Петербурге более 30 муниципальных депутатов, которые пропускают заседания, могут лишиться мандатов

В Петербурге более 30 муниципальных депутатов, которые пропускают заседания и потенциально могут лишиться мандатов по недавно принятому закону о лишении народных избранников полномочий из-за прогулов. Это следует из слов председателя комитета территориального развития Петербурга Натальи Чечиной, которая 15 марта выступает в Заксобрании в рамках часа муниципальных образований.



«Те, кто уехал и не работает...безусловно, без сомнения, я поддерживаю федеральный закон, который не позволит депутатам, которые без уважительной причины пропускают заседания, не участвуют в работе органов местного самоуправления и прекратили всякое общение с жителями. Таких у нас депутатов более 30», — рассказала Чечина.