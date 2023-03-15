В Петербурге более 30 муниципальных депутатов, которые пропускают заседания, могут лишиться мандатов

В Петербурге более 30 муниципальных депутатов, которые пропускают заседания и потенциально могут лишиться мандатов по недавно принятому закону о лишении народных избранников полномочий из-за прогулов. Это следует из слов председателя комитета территориального развития Петербурга Натальи Чечиной, которая 15 марта выступает в Заксобрании в рамках часа муниципальных образований.
«Те, кто уехал и не работает...безусловно, без сомнения, я поддерживаю федеральный закон, который не позволит депутатам, которые без уважительной причины пропускают заседания, не участвуют в работе органов местного самоуправления и прекратили всякое общение с жителями. Таких у нас депутатов более 30», — рассказала Чечина.
Она заметила, что очень многие из этих депутатов «участвуют в митингах, критикуют нашего президента из-за границы». Вместе с тем, «находясь в Литве, Латвии, Германии, не замечают и не принимают участия в акциях, когда сносят памятники войнам, которые защитили нас от фашизма», — отметила глава комитета.
Федеральный закон, который позволяет лишать мандата депутата за полугодовой прогул заседаний без уважительной причины, начал работать с 1 марта. Заксобрание Петербурге еще в феврале приняло соответствующий региональный закон.