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    В Петербурге более 30 муниципальных депутатов, которые пропускают заседания, могут лишиться мандатов

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    В Петербурге более 30 муниципальных депутатов, которые пропускают заседания и потенциально могут лишиться мандатов по недавно принятому закону о лишении народных избранников полномочий из-за прогулов. Это следует из слов председателя комитета территориального развития Петербурга Натальи Чечиной, которая 15 марта выступает в Заксобрании в рамках часа муниципальных образований.

    «Те, кто уехал и не работает...безусловно, без сомнения, я поддерживаю федеральный закон, который не позволит депутатам, которые без уважительной причины пропускают заседания, не участвуют в работе органов местного самоуправления и прекратили всякое общение с жителями. Таких у нас депутатов более 30», — рассказала Чечина.

    Она заметила, что очень многие из этих депутатов «участвуют в митингах, критикуют нашего президента из-за границы». Вместе с тем, «находясь в Литве, Латвии, Германии, не замечают и не принимают участия в акциях, когда сносят памятники войнам, которые защитили нас от фашизма», — отметила глава комитета.

    Федеральный закон, который позволяет лишать мандата депутата за полугодовой прогул заседаний без уважительной причины, начал работать с 1 марта. Заксобрание Петербурге еще в феврале приняло соответствующий региональный закон.

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