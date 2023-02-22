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    Депутатов в Петербурге будут лишать мандатов за прогул заседаний в течение полугода

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    Депутатов в Петербурге будут лишать мандатов за прогул заседаний в течение шести месяцев. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло в трех чтениях на заседании 22 февраля.

    Речь идет как о муниципальных депутатах, так и о членах городского парламента. Инициативу внесла прокуратура. Спешку с принятием законопроекта объяснили тем, что соответствующий федеральный закон, который был принят Госдумой, начнет работать уже с 1 марта.

    Во время рассмотрения инициативы на заседании комитета по законодательству единоросс Константин Чебыкин заявлял, что в числе муниципальных депутатов есть такие, которых «найти не могут».

    Мандата народного избранника могут лишить за пропуск заседаний в течение полугода без уважительных причин. Соответственно, те депутаты, которые покинули Россию, могут быть сняты не ранее 1 сентября.

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