Депутатов в Петербурге будут лишать мандатов за прогул заседаний в течение полугода

Депутатов в Петербурге будут лишать мандатов за прогул заседаний в течение шести месяцев. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло в трех чтениях на заседании 22 февраля.



Речь идет как о муниципальных депутатах, так и о членах городского парламента. Инициативу внесла прокуратура. Спешку с принятием законопроекта объяснили тем, что соответствующий федеральный закон, который был принят Госдумой, начнет работать уже с 1 марта.



Во время рассмотрения инициативы на заседании комитета по законодательству единоросс Константин Чебыкин заявлял, что в числе муниципальных депутатов есть такие, которых «найти не могут».

