Минпромторг направил в Минобороны список сотрудников ОПК для отсрочки от призыва

Минпромторг направил в Минобороны перечень конкретных востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в 2023 году. Все они задействованы в выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом 15 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.



«Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году», — заявили в министерстве.

