    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    3 м/с, южн

    745мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.19eur80.52

    Минпромторг направил в Минобороны список сотрудников ОПК для отсрочки от призыва

    647
    обсудить

    Минпромторг направил в Минобороны перечень конкретных востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в 2023 году. Все они задействованы в выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом 15 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

    «Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году», — заявили в министерстве.

    Межведомственная комиссия по брони (МВК) оптимизирует подход к формированию перечня категорий работников для отсрочки от мобилизации — так, чтобы соблюдались интересы и ОПК, и Минобороны.

    «Отметим, что МВК в ближайшее время завершит работу по оптимизации подходов к формированию данного перечня с учетом соблюдения баланса интересов Минобороны и промышленности, что значительно упростит процедуру бронирования и сохранения высоковостребованных профессий», — пояснили в Минпромторге.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отсрочка от армииОтсрочкаОтсрочка от частичной мобилизацииПризывПризыв в армию
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close