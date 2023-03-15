Минпромторг направил в Минобороны список сотрудников ОПК для отсрочки от призыва

Минпромторг направил в Минобороны перечень конкретных востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в 2023 году. Все они задействованы в выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом 15 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
«Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году», — заявили в министерстве.
Межведомственная комиссия по брони (МВК) оптимизирует подход к формированию перечня категорий работников для отсрочки от мобилизации — так, чтобы соблюдались интересы и ОПК, и Минобороны.
«Отметим, что МВК в ближайшее время завершит работу по оптимизации подходов к формированию данного перечня с учетом соблюдения баланса интересов Минобороны и промышленности, что значительно упростит процедуру бронирования и сохранения высоковостребованных профессий», — пояснили в Минпромторге.