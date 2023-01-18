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    Путин заявил, что сотрудникам ОПК могут дать отсрочку от службы в армии

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    Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса России могут получить отсрочку от службы в армии по призыву. Об этом 18 января заявил Владимир Путин в ходе беседы с сотрудниками Обуховского завода в Петербурге.

    «Всем работникам ОПК была предоставлена отсрочка от частичной мобилизации. Что касается призывников, с учетом того, что оборонка сейчас загружена, и вы работаете в три смены, а продукция в высшей степени востребована, сейчас мы рассматриваем возможность для отсрочки для тех, кто будет призываться на срочную службу. Думаю, в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен», — сказал Путин.

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