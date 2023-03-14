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    ФИФА официально расширила количество сборных на ЧМ-2026 до 48 команд

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    Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила формат проведения чемпионата мира, который пройдет в 2026 году. Впервые чемпионат примут три страны. Турнир пройдёт в Мексике, США и Канаде.

    Как сообщили на официальном сайте организации, в финальной стадии турнира примут участие 48 команд. Сборные разделят на 12 групп по четыре команды.

    Таким образом, формат чемпионатов мира изменится впервые 1998 года, когда было принято решение расширить турнир до 32 команд.

    Действующий чемпион мира — сборная Аргентина. Рекордсменом по числу выигранных турниров является Бразилия, завоевавшая золотые медали пять раз.

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