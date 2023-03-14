Минпромторг составил список профессий по отсрочке для сферы ОПК

Министерство промышленности и торговли составило список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Перечень уже передали в Минобороны. Об этом 14 марта рассказал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников авиационного завода в Улан-Удэ.



Глава государства отметил, что сейчас Минпромторгу и оборонному ведомству предстоит выработать решение по вопросу отсрочек для работников ОПК. Он подчеркнул, что между производством, которое работает в интересах министерства обороны, и интересами самого Минобороны должен быть найден баланс. Об этом пишет ТАСС.

