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    Минпромторг составил список профессий по отсрочке для сферы ОПК

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    Министерство промышленности и торговли составило список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Перечень уже передали в Минобороны. Об этом 14 марта рассказал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников авиационного завода в Улан-Удэ.

    Глава государства отметил, что сейчас Минпромторгу и оборонному ведомству предстоит выработать решение по вопросу отсрочек для работников ОПК. Он подчеркнул, что между производством, которое работает в интересах министерства обороны, и интересами самого Минобороны должен быть найден баланс. Об этом пишет ТАСС.

    Напомним, Владимир Путин заявил о том, что сотрудникам ОПК могут дать отсрочку от службы в армии, в ходе беседы с работниками Обуховского завода 18 января.

    «С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и вы работаете в три смены, а продукция в высшей степени востребована, сейчас мы рассматриваем возможность для отсрочки для тех, кто будет призываться на срочную службу», — сказал тогда президент.

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