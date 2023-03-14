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    Позвали в Госдуму. Выпускник РГГУ получил диплом, который он написал с помощью ChatGPT

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    Выпускник московского РГГУ Александр Жадан рассказал, что получил диплом, написанный с помощью нейросети ChatGPT. О вручении документа он сообщил 14 марта в соцсети.

    Фото: из личного архива
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    «Сначала в РГГУ пользовались формулировками «запретить» или «провести перепроверку», но после заявлений депутатов о сохранении диплома или в целом общественного внимания начали давать заднюю», — объяснил Жадан. Как он утверждает, в итоге в университете поддержали «законное» использование нейросетей, но предложили доработать программу «Антиплагиат».

    Молодого человека пригласили на круглый стол комитета Госдумы по информационной политике, который пройдет в марте. На мероприятии депутаты будут обсуждать использование ChatGPT в образовании.

    О способе написания своего диплома Александр Жадан рассказал в соцсети сам. На выполнение работы с использованием нейросети у него ушло около 23 часов. Текст получился не с первого раза — молодой человек несколько раз ставил сервису новые задачи, однако на создание готовой работы ушло в общей сложности меньше суток. Система «Антиплагиат» оценила оригинальность диплома в 82 % при минимальном пороге для защиты работы в 70 %.

    Признание студента вызвало общественный резонанс: в РГГУ даже поступали жалобы с требованием лишить молодого человека диплома. В поддержку Жадана высказался министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. https://www.fontanka.ru/2023/02/08/72041198/ Он заявил, что наказывать молодого человека не нужно, но вузам стоит подумать об изменении подхода к проверке знаний у студентов.

    Фото: из личного архива

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