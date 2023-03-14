Позвали в Госдуму. Выпускник РГГУ получил диплом, который он написал с помощью ChatGPT

Выпускник московского РГГУ Александр Жадан рассказал, что получил диплом, написанный с помощью нейросети ChatGPT. О вручении документа он сообщил 14 марта в соцсети.

«Сначала в РГГУ пользовались формулировками «запретить» или «провести перепроверку», но после заявлений депутатов о сохранении диплома или в целом общественного внимания начали давать заднюю», — объяснил Жадан. Как он утверждает, в итоге в университете поддержали «законное» использование нейросетей, но предложили доработать программу «Антиплагиат».

Молодого человека пригласили на круглый стол комитета Госдумы по информационной политике, который пройдет в марте. На мероприятии депутаты будут обсуждать использование ChatGPT в образовании.



О способе написания своего диплома Александр Жадан рассказал в соцсети сам. На выполнение работы с использованием нейросети у него ушло около 23 часов. Текст получился не с первого раза — молодой человек несколько раз ставил сервису новые задачи, однако на создание готовой работы ушло в общей сложности меньше суток. Система «Антиплагиат» оценила оригинальность диплома в 82 % при минимальном пороге для защиты работы в 70 %.

