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    В России задумались о выпуске «патриотических» гособлигаций

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    Министерство финансов предложило выпустить «патриотические» гособлигации. Эта инициатива — один из пунктов плана по развитию механизмов для обесечения финансового суверенитета России, сообщает 14 марта «Интерфакс».

    Планируется, что такие облигации будут выпускать от лица правительства, а их распространением займутся банки и ряд других финансовых институтов. О деталях нового инструмента, в том числе о возможных объёмах размещений облигаций, Минфин пока не говорит.

    Сейчас государство располагает одним инструментом для привлечения денег населения — это облигации федерального займа. Этот механизм был запущен в апреле 2017 года, значительных поступлений в бюджет он не приносил — в Минфине целью этого инструмента называли повышение финансовой грамотности граждан. Облигации размещали через банки-агенты, однако в прошлом году размещение пришлось приостановить из-за ухудшения условий зависимости. Позже в министерстве заявили, что размещать такие облигации больше не будут.

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