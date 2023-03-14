В России задумались о выпуске «патриотических» гособлигаций

Министерство финансов предложило выпустить «патриотические» гособлигации. Эта инициатива — один из пунктов плана по развитию механизмов для обесечения финансового суверенитета России, сообщает 14 марта «Интерфакс».



Планируется, что такие облигации будут выпускать от лица правительства, а их распространением займутся банки и ряд других финансовых институтов. О деталях нового инструмента, в том числе о возможных объёмах размещений облигаций, Минфин пока не говорит.

Сейчас государство располагает одним инструментом для привлечения денег населения — это облигации федерального займа. Этот механизм был запущен в апреле 2017 года, значительных поступлений в бюджет он не приносил — в Минфине целью этого инструмента называли повышение финансовой грамотности граждан. Облигации размещали через банки-агенты, однако в прошлом году размещение пришлось приостановить из-за ухудшения условий зависимости. Позже в министерстве заявили, что размещать такие облигации больше не будут.