Bloomberg: Россия накопила около $80 млрд «теневых резервов» за границей в 2022 году

Россия смогла сохранить за границей около трети из 227 млрд долларов, вырученных в 2022 году от экспорта сырьевых товаров, пишет 14 марта Bloomberg со ссылкой на экспертов.



По оценкам агентства, около 80 млрд долларов экспортной выручки удалось распределить в виде наличных, вложить в недвижимость и иностранные компании. Аналитики Bloomberg Economics называют эти средства «теневыми резервами».



«Из-за задержки Европы с санкциями против российского энергетического сектора Кремль получил один из самых больших профицитов текущего счета в своей истории. Это де-факто свело на нет последствия от заморозки активов Центрального банка», — сообщила агентству экономист Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

