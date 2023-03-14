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    Bloomberg: Россия накопила около $80 млрд «теневых резервов» за границей в 2022 году

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    Россия смогла сохранить за границей около трети из 227 млрд долларов, вырученных в 2022 году от экспорта сырьевых товаров, пишет 14 марта Bloomberg со ссылкой на экспертов.

    По оценкам агентства, около 80 млрд долларов экспортной выручки удалось распределить в виде наличных, вложить в недвижимость и иностранные компании. Аналитики Bloomberg Economics называют эти средства «теневыми резервами».

    «Из-за задержки Европы с санкциями против российского энергетического сектора Кремль получил один из самых больших профицитов текущего счета в своей истории. Это де-факто свело на нет последствия от заморозки активов Центрального банка», — сообщила агентству экономист Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Гуриевым Сергеем Маратовичем либо касается деятельности иностранного агента Гуриева Сергея Маратовича.

    Экономист Сергей Гуриев* (признан иноагентом) в беседе с агентством отметил, что «накопление Россией скрытых резервов вполне возможно». «Главный вопрос заключается в том, в какой степени этих резервов будет достаточно для финансирования дефицита бюджета в 2023 году», — уточнил он.

    По данным Минфина РФ, в январе-феврале 2023 года федеральный бюджет страны исполнен с дефицитом на уровне 2,6 трлн рублей, что близко к годовому плану в 2,9 трлн. За эти два месяца бюджет получил на 46,4 % нефтегазовых доходов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

    Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

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