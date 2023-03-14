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    Снежная зима в Пулково: объемы вывезенного из аэропорта снега оказались сравнимы с городскими

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    Фото: «Воздушные ворота Северной столицы»
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    Количество снега, вывезенного за зиму с территории аэропорта Пулково, подбирается к 1,5 миллионам кубометров. Дорожники, убирающие петербургские улицы, эту отметку преодолели только на минувшей неделе — перед крупным снегопадом выходных.

    С начала зимнего сезона-2022/2023 с перронов, взлетно-посадочных полос, внутрипортовых дорог и площадок спецназначения Пулково убрали и вывезли более 1 миллиона 400 тысяч кубометров снега. «Рекордная цифра сопоставима с объемом вывезенного снега с улиц Санкт-Петербурга», — отметили 14 марта в пресс-службе аэропорта. За воскресенье, 12 марта, когда на Петербург высыпало 30% месячной нормы осадков, из Пулково вывезли более 40 тысяч кубометров снежных масс.

    Зимой службы аэропорта чистят от снега площадь, равную 2 445 000 квадратных метров. Для содержания Пулково используют более 40 единиц спецтехники и оборудования, которые работают в патрульном режиме. На расчистку одной взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек в среднем уходит от получаса до двух часов.

    Фото: «Воздушные ворота Северной столицы»

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