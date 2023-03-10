С начала зимы в Петербурге выпало более 155 см снега

Петербургские дорожные предприятия до сих пор продолжают устранять последствия залповых снегопадов начала марта. В пятницу, 10 марта, количество вывезенного на утилизацию снега за этот сезон перевалило за 1,5 миллиона кубометров.
С начала зимы 2022–2023 в Петербурге суммарно выпало более 155 сантиметров снега, сообщили 10 марта в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия. Немалый вклад в это внесло начало весны: с 5 по 7 марта выпало почти 12 сантиметров осадков, с 7 по 10 марта — почти 13 сантиметров. За короткое время в начале марта на Петербург высыпало
Городские улицы ежедневно убирают от 800 до 900 единиц техники и около 1000 дворников, каждый день утилизируют в среднем более 15 тысяч кубометров снежных масс. В основном снег в Петербурге вывозят на 18 пунктов утилизации ГУП «Водоканал СПб». Перед началом зимы открыли еще 16 дополнительных временных пунктов, но поскольку снега было не слишком много, к концу зимы было открыто лишь 9 из них. Для сравнения: прошлой зимой к этому времени утилизировали порядка 4 миллионов кубометров снега.