«Ситуация была непростая». Губернатор Усс прокомментировал внезапную госпитализацию Розенбаума

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал новости о госпитализации Александра Розенбаума в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи. 14 марта от имени земляков он пожелал певцу здоровья и скорейшего восстановления. По словам Усса, музыкант полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает.



«Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу. Александру Яковлевичу — возвращения на сцену. Надеюсь, это произойдет совсем скоро», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

