    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    5 м/с, южн

    740мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.61

    «Ситуация была непростая». Губернатор Усс прокомментировал внезапную госпитализацию Розенбаума

    2738
    2 комментария

    Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал новости о госпитализации Александра Розенбаума в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи. 14 марта от имени земляков он пожелал певцу здоровья и скорейшего восстановления. По словам Усса, музыкант полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает.

    «Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу. Александру Яковлевичу — возвращения на сцену. Надеюсь, это произойдет совсем скоро», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

    Ранее портал НГС сообщал, что у палаты Розенбаума выставлена охрана, к пациенту никого не пускают, не передают даже цветы. Певца госпитализировали накануне после концерта с болью в ноге. Ближайшее выступление в Братске отменено.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close