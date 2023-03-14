Орфографическая комиссия РАН поддержала написание слова «Холокост» с заглавной буквы

Практика написания слова «Холокост» с заглавной буквы должна быть учтена в академических справочниках и в ответах справочных служб, в частности, справочной службы Института русского языка РАН. Об этом говорится в ответе Орфографической комиссии РАН на обращение Российского еврейского конгресса с просьбой закрепить написание слова «Холокост» с большой буквы. Сообщение об этом появилось на сайте РЕК 14 марта.



Председатель Орфографической комиссии Алексей Шмелёв в письме отметил, что слово «Холокост» в русском языке появилось относительно недавно, поэтому некоторые нормы, связанные с его использованием, не вполне устоялись.