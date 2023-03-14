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    Орфографическая комиссия РАН поддержала написание слова «Холокост» с заглавной буквы

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    Практика написания слова «Холокост» с заглавной буквы должна быть учтена в академических справочниках и в ответах справочных служб, в частности, справочной службы Института русского языка РАН. Об этом говорится в ответе Орфографической комиссии РАН на обращение Российского еврейского конгресса с просьбой закрепить написание слова «Холокост» с большой буквы. Сообщение об этом появилось на сайте РЕК 14 марта.

    Председатель Орфографической комиссии Алексей Шмелёв в письме отметил, что слово «Холокост» в русском языке появилось относительно недавно, поэтому некоторые нормы, связанные с его использованием, не вполне устоялись.

    «Впрочем, можно заметить, что в официальных документах это слово пишется почти исключительно с заглавной буквы. Представляется, что эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе Справочной службы Института русского языка РАН», — написал Шмелёв.

    Об обращении Российского еврейского конгресса в Орфографическую комиссию стало известно на прошлой неделе. В РЕК подчеркнули, что написание слова «Холокост» с большой буквы должно быть единственным правильным вариантом, поскольку оно обозначает конкретную историческую трагедию.

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