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    Еврейский конгресс попросил РАН изменить написание слова «холокост»

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    Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН закрепить написание слова «холокост» с заглавной буквы и внести соответствующие изменения в словари. Об этом 9 марта сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РЭК.

    Еврейский конгресс считает, что написание с прописной буквы должно быть единственно корректным, потому что оно обозначает «конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», который унес жизни 6 млн человек.

    «Обратили внимание, что многие — в том числе федеральные — СМИ пишут слово «Холокост» со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание», — рассказали в РЕК.

    В настоящее время портал «Грамота.ру» со ссылкой на орфографический словарь Института имени Виноградова приводит написание слова «холокост» только с маленькой буквы.

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    ХолокостРАНРоссийский еврейский конгресс
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