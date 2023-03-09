Еврейский конгресс попросил РАН изменить написание слова «холокост»

Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН закрепить написание слова «холокост» с заглавной буквы и внести соответствующие изменения в словари. Об этом 9 марта сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РЭК.



Еврейский конгресс считает, что написание с прописной буквы должно быть единственно корректным, потому что оно обозначает «конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», который унес жизни 6 млн человек.



«Обратили внимание, что многие — в том числе федеральные — СМИ пишут слово «Холокост» со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание», — рассказали в РЕК.

