Еврейский конгресс попросил РАН изменить написание слова «холокост»

Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени
Еврейский конгресс считает, что написание с прописной буквы должно быть единственно корректным, потому что оно обозначает «конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», который унес жизни 6 млн человек.
«Обратили внимание, что многие — в том числе федеральные — СМИ пишут слово «Холокост» со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание», — рассказали в РЕК.
В настоящее время портал «Грамота.ру» со ссылкой на орфографический словарь Института имени Виноградова приводит написание слова «холокост» только с маленькой буквы.