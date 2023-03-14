5 апреля — круглый стол «Пять дней на создание жизни: роль эмбриологов в процедуре ЭКО»

Во вспомогательных репродуктивных процедурах не бывает мелочей. И создание новой жизни требует максимальной точности, ведь главным итогом ЭКО должно стать рождение здорового ребенка. Поэтому сегодня одним из наиболее развивающихся направлений в сфере ВРТ является эмбриология. О том, чем занимаются врачи-эмбриологи и как повысить шансы на счастливую беременность и рождение ребенка, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Насколько важен эмбриологический фактор при ЭКО?
— Какова роль эмбриолога в процедуре ЭКО, на каком этапе начинается и когда заканчивается его работа?
— Какие этапы проходит эмбрион «в руках» эмбриолога?
— По каким параметрам оценивается эмбрион перед переносом или витрификацией? Какие исследования являются обязательными, а какие в принципе доступны? С какими необычными запросами вы встречались?
— Как техника и технологии помогают эмбриологам: инкубаторы и искусственный интеллект.
— Моральные трудности при «отборе» эмбрионов — существуют ли они? Как они решаются?
— Как долго может храниться замороженный эмбрион? Нужна ли проверка эмбриона после разморозки?
На круглый стол приглашаются: врачи-эмбриологи, руководители клиник и отделений ВРТ
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru