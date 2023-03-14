5 апреля — круглый стол «Пять дней на создание жизни: роль эмбриологов в процедуре ЭКО»

Во вспомогательных репродуктивных процедурах не бывает мелочей. И создание новой жизни требует максимальной точности, ведь главным итогом ЭКО должно стать рождение здорового ребенка. Поэтому сегодня одним из наиболее развивающихся направлений в сфере ВРТ является эмбриология. О том, чем занимаются врачи-эмбриологи и как повысить шансы на счастливую беременность и рождение ребенка, поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Насколько важен эмбриологический фактор при ЭКО?



— Какова роль эмбриолога в процедуре ЭКО, на каком этапе начинается и когда заканчивается его работа?

