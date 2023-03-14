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    5 апреля — круглый стол «Пять дней на создание жизни: роль эмбриологов в процедуре ЭКО»

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    Во вспомогательных репродуктивных процедурах не бывает мелочей. И создание новой жизни требует максимальной точности, ведь главным итогом ЭКО должно стать рождение здорового ребенка. Поэтому сегодня одним из наиболее развивающихся направлений в сфере ВРТ является эмбриология. О том, чем занимаются врачи-эмбриологи и как повысить шансы на счастливую беременность и рождение ребенка, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Насколько важен эмбриологический фактор при ЭКО?

    — Какова роль эмбриолога в процедуре ЭКО, на каком этапе начинается и когда заканчивается его работа?

    — Какие этапы проходит эмбрион «в руках» эмбриолога?

    — По каким параметрам оценивается эмбрион перед переносом или витрификацией? Какие исследования являются обязательными, а какие в принципе доступны? С какими необычными запросами вы встречались?

    — Как техника и технологии помогают эмбриологам: инкубаторы и искусственный интеллект.

    — Моральные трудности при «отборе» эмбрионов — существуют ли они? Как они решаются?

    — Как долго может храниться замороженный эмбрион? Нужна ли проверка эмбриона после разморозки?

    На круглый стол приглашаются: врачи-эмбриологи, руководители клиник и отделений ВРТ

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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