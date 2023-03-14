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    Шахматист Алексей Сарана победил на последнем для России чемпионате Европы

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    Гроссмейстер из России Алексей Сарана победил на чемпионате Европы в Сербии. Шахматист набрал 8,5 очка в 11 турах, второе место занял представитель Румынии, третье — бельгиец.

    Это было последнее выступление Федерации шахмат России на европейском первенстве, отметил глава ФШР Андрей Филатов 14 марта. Как сообщает ТАСС, через несколько дней в Сербии стартует чемпионат Европы среди женщин. От россиянок федерация ждет побед. Все гроссмейстеры из РФ выступают на чемпионате под флагом FIDE.

    В конце февраля генассамблея Азиатской шахматной федерации проголосовала за включение ФШР в свой состав. Юридически россияне войдут в ACF 1 мая.

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