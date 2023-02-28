Федерация шахмат России официально перешла в Азию

Генассамблея Азиатской шахматной федерации на конференции в Абу-Даби проголосовала за включение Федерации шахмат России в состав организации.
За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6. Переход будет означать автоматический выход из Европейской федерации.
Президент ФШР Андрей Филатов в комментарии ТАСС заявил, что переход в Азию — большой успех нашего спорта. «Мы первая спортивная федерация, которая влилась в азиатскую семью. Всего одна страна против — это фантастический результат», — сказал он.
Ранее Международная федерация (ФИДЕ) пообещала оказать поддержку российским игрокам, которые примут решение о смене спортивного гражданства.