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    Федерация шахмат России официально перешла в Азию

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    Генассамблея Азиатской шахматной федерации на конференции в Абу-Даби проголосовала за включение Федерации шахмат России в состав организации.

    За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6. Переход будет означать автоматический выход из Европейской федерации.

    Президент ФШР Андрей Филатов в комментарии ТАСС заявил, что переход в Азию — большой успех нашего спорта. «Мы первая спортивная федерация, которая влилась в азиатскую семью. Всего одна страна против — это фантастический результат», — сказал он.

    Ранее Международная федерация (ФИДЕ) пообещала оказать поддержку российским игрокам, которые примут решение о смене спортивного гражданства.

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