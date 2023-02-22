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    ФИДЕ одобрила переход Федерации шахмат России в Азию

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    Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход Федерации шахмат России (ФШР) под эгиду Азиатской федерации шахмат (ACF). Об этом сообщили 22 февраля на официальном сайте ФИДЕ.

    Отмечается, что переход будет означать автоматический выход из Европейской федерации. Также в ФИДЕ пообещали оказать поддержку игрокам, которые примут решение о смене спортивного гражданства. В частности, им разрешено представлять новую федерацию без ограничений, начиная со следующего дня после подачи заявки. Все трансферные сборы отменяются.

    Окончательное решение по этим вопросам будет принято на генеральной ассамблее ACF, которая состоится 28 февраля в Абу-Даби.

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