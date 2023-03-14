Ограничения в тоннеле петербургской дамбы переходят на другое кольцо

Движение транспорта в тоннеле дамбы Петербурга ограничат на два дня для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ. Закончив на внешнем кольце, рабочие перейдут на внутреннее.



В среду и четверг, 15–16 марта, вводятся временные ограничения движения по полосам в транспортном отсеке невской стороны автомобильного тоннеля судопропускного сооружения С-1, сообщает 14 марта пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Также для ввода и вывода подъемной техники движение могут полностью остановить перед въездом в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.