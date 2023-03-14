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    Ограничения в тоннеле петербургской дамбы переходят на другое кольцо

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    Движение транспорта в тоннеле дамбы Петербурга ограничат на два дня для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ. Закончив на внешнем кольце, рабочие перейдут на внутреннее.

    В среду и четверг, 15–16 марта, вводятся временные ограничения движения по полосам в транспортном отсеке невской стороны автомобильного тоннеля судопропускного сооружения С-1, сообщает 14 марта пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Также для ввода и вывода подъемной техники движение могут полностью остановить перед въездом в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.

    Сейчас работы ведутся на внешнем кольце. В транспортном отсеке финской стороны тоннеля по 14 марта действуют ограничения движения по полосам.

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    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
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