Под Петербургом обокрали дом директора аэродрома на 1,5 млн рублей

Невеселым стало возвращение домой директора одного из мелких аэродромов Ленобласти. В его доме похозяйничали воры.
55-летний мужчина отсутствовал дома в деревне Юкки 13 марта с половины двенадцатого утра до девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 марта. За это время в трехэтажный коттедж проникли неизвестные и унесли ювелирные украшения — золотые цепочки, кольца, крестик и часы — всего на сумму в 1,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража».