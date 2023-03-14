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    Под Петербургом обокрали дом директора аэродрома на 1,5 млн рублей

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    Невеселым стало возвращение домой директора одного из мелких аэродромов Ленобласти. В его доме похозяйничали воры.

    55-летний мужчина отсутствовал дома в деревне Юкки 13 марта с половины двенадцатого утра до девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 марта. За это время в трехэтажный коттедж проникли неизвестные и унесли ювелирные украшения — золотые цепочки, кольца, крестик и часы — всего на сумму в 1,5 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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