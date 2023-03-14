Маленький ребёнок в Набережных Челнах спас жизнь маме

Младшеклассник из Набережных Челнов спас свою мать, которой резко стало плохо. Он смог сам вызвать скорую помощь, сообщает местный Горздрав.
Вечером в диспетчерской службе раздался звонок, трубку сняла фельдшер по приёму вызовов Любовь Шугаива. На том конце провода — детский плач.
— Маме плохо, она упала и не двигается.
— Где ты живёшь? Сможешь назвать адрес?
— Розовый дом, второй этаж.
Ребёнок рассказал, какие магазины расположены вокруг, и фельдшер определила адрес.
— Главное — открой нам дверь, ладно?
— Да, смогу, я умею.
Как выяснилось, у женщины развилось острое заболевание, она действительно потеряла сознание. Её ребенок спас ей жизнь.
«Фельдшеры оказали помощь женщине и доставили её в стационар, а наш герой остался с бабушкой, ждать возвращения мамы домой», — отмечается в сообщении.