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    Маленький ребёнок в Набережных Челнах спас жизнь маме

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    Младшеклассник из Набережных Челнов спас свою мать, которой резко стало плохо. Он смог сам вызвать скорую помощь, сообщает местный Горздрав.

    Вечером в диспетчерской службе раздался звонок, трубку сняла фельдшер по приёму вызовов Любовь Шугаива. На том конце провода — детский плач.

    — Маме плохо, она упала и не двигается.

    — Где ты живёшь? Сможешь назвать адрес?

    — Розовый дом, второй этаж.

    Ребёнок рассказал, какие магазины расположены вокруг, и фельдшер определила адрес.

    — Главное — открой нам дверь, ладно?

    — Да, смогу, я умею.

    Как выяснилось, у женщины развилось острое заболевание, она действительно потеряла сознание. Её ребенок спас ей жизнь.

    «Фельдшеры оказали помощь женщине и доставили её в стационар, а наш герой остался с бабушкой, ждать возвращения мамы домой», — отмечается в сообщении.

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