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    26 апреля — круглый стол «Лучше меньше? Почему сокращаются площади квартир»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Видите ли вы сокращение площадей? Уменьшаете ли площади квартир в ваших проектах?
    • Квартиры какой площади сейчас востребованы на рынке? Как успевать за трендами, если строительный цикл достаточно длинный? Успевают ли перестраиваться застройщики на ходу?
    • Что важнее для покупателя — площадь или количество комнат?
    • Как отличается цена квадратного метра в студии и трехкомнатной квартире? Что выгоднее продавать: маленькие «трешки» или большие студии?
    • Как сделать квартиру меньшей площади более функциональной? Как меняются планировки при сокращении площади?
    • Как сокращение общей площади влияет на площадь кухни, коридоров и санузлов.
    • Какие дополнительные элементы вне квартир (кладовые, подвалы, колясочные) помогают компенсировать сокращение площади?

    Средняя площадь квартир в новостройках сокращается по всей России. Зависимость простая: квартиры становятся меньше, т. к. растет цена квадратного метра. И чтобы вписать покупку нового жилья в свой бюджет, приходится ориентироваться на меньшую общую стоимость. О том, как девелоперы варьируют площадями и как из-за этого меняются квартиры — поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются: застройщики, архитектурные студии, производители мебели

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 26 апреля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

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