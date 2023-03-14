6 апреля — круглый стол «Какие коммерческие помещения нужны в новостройках»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашают обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какая доля помещений отдается на первых этажах новостроек под стрит-ритейл? От чего это зависит? Когда выбор делается в пользу того, чтобы на первом этаже были квартиры?
- Есть ли смысл строить отдельно стоящие здания для коммерции: торговые или офисные центры?
- Продавать или сдавать в аренду: какую политику выбирают девелоперы? Нужна ли отдельная управляющая компания под коммерческие помещения на объекте?
- Спрос на покупку и аренду коммерческих помещений: какие объекты наиболее востребованы?
- Инвестиции в коммерческие помещения — какой порог входа на рынок? Какова окупаемость? Как выбрать ликвидный объект?
- Можно ли заранее спланировать размещение коммерческих помещений в новостройках? Какой набор считается минимальным и достаточным? Как избежать засилия алкомаркетов или одинаковых булочных и при этом не нарушить рыночных принципов конкуренции?
- Какие компании сегодня наиболее активно арендуют помещения в стрит-ретейле? Какие направления: магазины у дома, кафе, аптеки, салоны красоты — готовы развивать свой бизнес в новых районах?
- Как быстро после передачи ключей новоселам в новых районах открываются магазины и предприятия различных услуг?
В отличие от торговых центров, растерявших арендаторов после ухода части иностранных брендов, стрит-ритейл по-прежнему остается востребованным у арендаторов. Особенно это актуально для новых кварталов и районов, где вся инфраструктура создается с нуля. От чего зависит, заполонят ли все первые этажи алкомаркеты или в новых кварталах будут и булочные, и магазины, и салоны красоты — обсудим на круглом столе «Фонтанки».
К участию приглашаются: застройщики, управляющие компании, владельцы коммерческих помещений, торговые сети, сети общепита, аптечные сети, салоны красоты.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 6 апреля 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru