Баскетбольный «Зенит» проиграл в Петербурге ЦСКА

Поражением баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге 13 марта. Сине-бело-голубые уступили со счетом 69:72 (14:20, 16:13, 22:16, 17:23).
— Да, нам не хватало Эртеля, Захарова не хватало на протяжении большей части сезона, Моэрмана сейчас нет, — прокомментировал неудачу главный тренер петербургской команды Чави Паскуаль. — Каждый сезон такое случается. Но нужно сохранять спокойствие и не форсировать, Томасу следует хорошо восстановиться. Он должен быть готов в ближайшие дни, но мы идем к этому шаг за шагом, не спешим.
Самыми результативными игроками у «Зенита» стали Трент Фрейзер (20 очков), Дмитрий Кулагин (10) и Сергей Карасев (10). У ЦСКА отличились Никола Милутинов (19), Каспер Уэйр (17), Даллас Мур и Девонте Кейкок (по 8).
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Зенит» проведет с московской МБА на выезде 22 марта.