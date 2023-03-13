В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру

В городе Хьюстон в американском штате Техас трехлетняя девочка случайно застрелила свою четырехлетнюю сестру. Об этом 13 марта сообщает The Guardian.





Пятеро взрослых весело проводили время в доме. Две девочки находились в спальне этого же жилища. «Один из родителей считал, что они под контролем. Одна из них — девочка трех лет — нашла огнестрельное оружие и ненамеренно ранила свою четырехлетнюю сестру», — говорится в сообщении офиса шерифа округа Харрис.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News, взрослые услышали выстрел, прибежали в спальню, забрали пистолет и позвонили в полицию.