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    В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру

    2023
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    В городе Хьюстон в американском штате Техас трехлетняя девочка случайно застрелила свою четырехлетнюю сестру. Об этом 13 марта сообщает The Guardian.


    Пятеро взрослых весело проводили время в доме. Две девочки находились в спальне этого же жилища. «Один из родителей считал, что они под контролем. Одна из них — девочка трех лет — нашла огнестрельное оружие и ненамеренно ранила свою четырехлетнюю сестру», — говорится в сообщении офиса шерифа округа Харрис.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News, взрослые услышали выстрел, прибежали в спальню, забрали пистолет и позвонили в полицию.

    Однако раненая девочка скончалась на месте.

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