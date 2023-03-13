В Горелово на Красносельском шоссе тушат ангар

Ангар застройщика загорелся на Красносельском шоссе, 56, корп. 3, днем 13 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
«Происходит горение в цельнометаллическом, размером 30х12 метров, ангаре. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в пресс-службе главного управления.
Кадрами с места происшествия делятся подписчики сообщества «Основная группа Новогорелово». По информации очевидцев, горит ангар, расположенный на месте, где собираются в будущем построить школу на 1 600 мест.