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    В Горелово на Красносельском шоссе тушат ангар

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    Ангар застройщика загорелся на Красносельском шоссе, 56, корп. 3, днем 13 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

    «Происходит горение в цельнометаллическом, размером 30х12 метров, ангаре. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в пресс-службе главного управления.

    Кадрами с места происшествия делятся подписчики сообщества «Основная группа Новогорелово». По информации очевидцев, горит ангар, расположенный на месте, где собираются в будущем построить школу на 1 600 мест.

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