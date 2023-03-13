Власти дали месяц на ликвидацию библиотеки в парадной дома Мельцера

Жильцы 37-го дома на 6-й линии Васильевского острова должны в течение месяца убрать из парадной книги и ковры, чтобы лестница соответствовала требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте «Наш Петербург» 13 марта.



«В случае, если собственниками не будут убраны вещи в установленный срок, работы по освобождению будут выполнены силами ООО «Управляющая компания "Мир"», — говорится в ответе администрации Василеостровского района.



Библиотеку в парадной обустроила собственными силами жительница дома. Полки с книгами провисели три года, пока на них не обратили внимание в соцсетях. После чего была написала жалоба о захламлении лестницы. Подробнее о возникшей ситуации читайте в материале «Фонтанки».

