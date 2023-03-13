Денег и пистолета лишили жителя Петербурга за стрельбу на мусорной площадке в Пушкинском районе города. В окна он не целился, но всё равно попал.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 13 марта, со штрафом и без пневматического Stalker STSS участок №176 мирового суда покинул Мадрид Кихлеров. Его признали виновным в стрельбе в непредназначенном для этого месте.



Согласно материалам, Кихлеров с двумя знакомыми отрабатывал навыки воскресным утром 11 декабря у мусорного контейнера на Московском шоссе, 284. Прилетело в квартиру ближайшей двенадцатиэтажки.

