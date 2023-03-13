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    Целился в забор, попал в окно. Мужчина оштрафован за пневматический промах в Шушарах

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    2 комментария

    Денег и пистолета лишили жителя Петербурга за стрельбу на мусорной площадке в Пушкинском районе города. В окна он не целился, но всё равно попал.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 13 марта, со штрафом и без пневматического Stalker STSS участок №176 мирового суда покинул Мадрид Кихлеров. Его признали виновным в стрельбе в непредназначенном для этого месте.

    Согласно материалам, Кихлеров с двумя знакомыми отрабатывал навыки воскресным утром 11 декабря у мусорного контейнера на Московском шоссе, 284. Прилетело в квартиру ближайшей двенадцатиэтажки.

    «Просто решили с друзьями пострелять в забор возле контейнера, несколько раз стрелял в небо, в окно не целился», — объяснил он суду.

    Правонарушителю назначили минимальное денежное наказание, предусмотренное третьей частью статьи 20.13 КоАП, — 50 тысяч рублей. Пистолет решено не возвращать.

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    Комментарии 2

    Гость13 Мар 2023 в 17:16
    Индальго
    +0−0
    Гость13 Мар 2023 в 16:39
    испанец...
    +0−0
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