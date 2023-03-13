Целился в забор, попал в окно. Мужчина оштрафован за пневматический промах в Шушарах

Денег и пистолета лишили жителя Петербурга за стрельбу на мусорной площадке в Пушкинском районе города. В окна он не целился, но всё равно попал.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 13 марта, со штрафом и без пневматического Stalker STSS участок №176 мирового суда покинул Мадрид Кихлеров. Его признали виновным в стрельбе в непредназначенном для этого месте.
Согласно материалам, Кихлеров с двумя знакомыми отрабатывал навыки воскресным утром 11 декабря у мусорного контейнера на Московском шоссе, 284. Прилетело в квартиру ближайшей двенадцатиэтажки.
«Просто решили с друзьями пострелять в забор возле контейнера, несколько раз стрелял в небо, в окно не целился», — объяснил он суду.
Правонарушителю назначили минимальное денежное наказание, предусмотренное третьей частью статьи 20.13 КоАП, — 50 тысяч рублей. Пистолет решено не возвращать.