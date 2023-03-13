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    «Фонтанка» показывает спасение пассажира из-под поезда на «Адмиралтейской»

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    6 комментариев

    Петербурженка стала свидетельницей того, как на платформу возвращали упавшего на пути пассажира днём 13 марта. По её словам, жизнь ему спасла реакция сотрудника метро.

    «Фонтанка.ру»

    Как сообщила «Фонтанке» Ксения, пассажир угодил не в яму, он оказался между стеной и поездом, выехавшим из тоннеля на станции «Адмиралтейская».

    «Закричала женщина, что упал человек на рельсы. Рядом с нами стоял работник метро, он побежал и отключил подачу тока», — рассказывает читательница.

    На платформу мужчина поднялся с помощью работника и специальной лестницы. По информации пресс-службы метрополитена, нештатная ситуация сбила движение поездов на пять минут.

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    Комментарии 6

    Гость13 Мар 2023 в 16:58
    Молодцы петербуржцы!
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