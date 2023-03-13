На «Адмиралтейской» человек упал на пути. Движение поездов на пятой линии сбилось

Нештатная ситуация с падением пассажира на пути произошла в петербургском метро в понедельник, 13 марта. Движение поездов сбилось на фиолетовой линии.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, мужчина упал с платформы станции «Адмиралтейская». В 13:17 движение поездов было остановлено от «Комендантского проспекта».



«Движение осуществляется на участке/участках: от станции "Шушары" до станции "Садовая", от станции "Садовая" до станции "Комендантский проспект"», — уточнили в метро.



По данным пресс-службы, сбой продлился не дольше пяти минут. К половине второго часа дня поезда по пятой линии пустили в обычном режиме. «Пассажир жив», — добавили в метрополитене.

