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    В Петербурге осужден еще один фигурант дела о хищении феррохрома с «ОМЗ-Спецсталь»

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    Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Фёдора Иванова, признанного виновным в присвоении и растрате. Его привлекли работники «ОМЗ-Спецсталь», чтобы тот помог им сбыть на сторону феррохром.

    Как сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, Иванову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Мужчина признал вину.

    Ранее ряд сотрудников предприятия получил условные сроки по этому уголовному делу. Судом было установлено, что в октябре 2018 года коллеги решили продать сырье на сторону. С территории завода было вывезено 8,1 тонны феррохрома под видом мусора. Стоимость сырья оценили в 1 803 222 рубля. Позднее с территории «ОМЗ-Спецсталь» был похищен нержавеющий лом на сумму свыше 1,2 млн рублей.

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