В Петербурге осужден еще один фигурант дела о хищении феррохрома с «ОМЗ-Спецсталь»

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Фёдора Иванова, признанного виновным в присвоении и растрате. Его привлекли работники «ОМЗ-Спецсталь», чтобы тот помог им сбыть на сторону феррохром.



Как сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, Иванову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Мужчина признал вину.

