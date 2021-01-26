Суд вынес приговор очередному работнику «ОМЗ-Спецсталь», вывозившему с территории завода в Петербурге феррохром под видом мусора

Третий участник преступной группы, похищавшей сырье с предприятия «ОМЗ-Спецсталь», выслушал приговор. Как сообщает 26 января объединённая пресс-служба судов Петербурга, начальник участка выплавки стали сталеплавительного цеха №8 Александр Хинский получил такой же срок, как и его предшественники, — 5 лет условно. Он, как и его товарищи, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.



Ранее приговоры уже были вынесены мастеру участка №8 Олегу Маевскому и его коллеге Сергею Симонову.

