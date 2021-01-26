Суд вынес приговор очередному работнику «ОМЗ-Спецсталь», вывозившему с территории завода в Петербурге феррохром под видом мусора

Третий участник преступной группы, похищавшей сырье с предприятия «ОМЗ-Спецсталь», выслушал приговор. Как сообщает 26 января объединённая пресс-служба судов Петербурга, начальник участка выплавки стали сталеплавительного цеха №8 Александр Хинский получил такой же срок, как и его предшественники, — 5 лет условно. Он, как и его товарищи, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.
Ранее приговоры уже были вынесены мастеру участка №8 Олегу Маевскому и его коллеге Сергею Симонову.
Суд установил, что не позднее октября 2018 года рабочие завода придумали продавать сырье на сторону. С территории «ОМЗ-Спецсталь» сбыли 8,1 тонны феррохрома стоимостью 1 803 222 рубля. Его просто вывезли под видом мусора. Соучастники сделали всё для того, чтобы машину не проверяли и ни у кого не возникло вопросов.
Позднее группа похитила с производства не учтённый нержавеющий лом на общую сумму более 1 млн 200 тыс. рублей.