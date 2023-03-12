Росгвардия рассказала о задержаниях на матче «Зенит» — «Химки»

Бойцы Росгвардии обеспечили безопасность на матче РПЛ между «Зенитом» и «Химками» (3:2) в Петербурге. Однако не все болельщики отличились образцовым поведением и смогли самостоятельно уйти домой.
Как рассказали вечером 12 марта в пресс-службе ведомства, порядок во время игры охраняли 600 сотрудников ОМОН «Бастион» и военнослужащих ВНГ России. Из более чем 20 тысяч зрителей за административные нарушения были задержаны семь человек.
Для сравнения: неделю назад по итогам игры с «Нижним Новгородом» на стадионе были задержаны 12 граждан.
Сегодняшний матч — второй на «Газпром Арене», где действует система