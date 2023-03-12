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    Росгвардия рассказала о задержаниях на матче «Зенит» — «Химки»

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    Бойцы Росгвардии обеспечили безопасность на матче РПЛ между «Зенитом» и «Химками» (3:2) в Петербурге. Однако не все болельщики отличились образцовым поведением и смогли самостоятельно уйти домой.

    Фото: Росгвардия Петербурга
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    Как рассказали вечером 12 марта в пресс-службе ведомства, порядок во время игры охраняли 600 сотрудников ОМОН «Бастион» и военнослужащих ВНГ России. Из более чем 20 тысяч зрителей за административные нарушения были задержаны семь человек.

    Для сравнения: неделю назад по итогам игры с «Нижним Новгородом» на стадионе были задержаны 12 граждан.

    Сегодняшний матч — второй на «Газпром Арене», где действует система Fan ID. Пока что горожане не торопятся оформлять «паспорта болельщика», однако на матче с «Химками» зрителей было на тысячу человек больше, чем на игре с «Нижним». О том, как заманивали петербуржцев на стадион и раздавали бесплатные билеты, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Росгвардия Петербурга

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