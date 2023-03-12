Пассажир рассказал об опустевшем «взбунтовавшемся» лайнере из Петербурга в Калининград

Пассажир рейса «Победы» Петербург — Калининград, который задержали на вылете накануне, рассказал, что в ночи им всё же удалось добраться в аэропорт Храброво. Но уже на опустевшем самолете.



«Вылетели, в итоге, в 0:40. Извинения принес КВС после приземления. В самолете остался 31 пассажир», – сообщил пассажир «Фонтанке» 12 марта.



По его словам, в первый раз, когда пассажиров посадили в лайнер, он был полным.



Как писала «Фонтанка», накануне вечером пассажиры, собиравшиеся лететь в Калининград, оказались на четыре часа практически заперты в самолете в Пулково. Обстановка была близка к бунту. В компании задержку не комментировали.

