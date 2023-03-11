«Происходит фактически бунт». В Пулково вместо полета в Калининград четыре часа стоит самолет с пассажирами

Пассажиры, 11 марта собиравшиеся лететь в Калининград, четыре часа заперты в самолете авиакомпании «Победа» в Пулково. По их словам, обстановка в салоне близка к бунту, на борту очень жарко.
«Комментариев не дают. Жуткая духота, плачут дети», — рассказал 11 марта «Фонтанке» очевидец. Он отмечает, что людей не выпускают из самолета, и некоторые вызывают полицию, чтобы выбраться. «Говорили, что не могли облить самолет из-за погодных условий, хотя мы стоим недалеко от аэропорта. Потом нас начали обливать и замерзли двигатели, потом отогрели двигатель, но он не запустился», — возмущается наш собеседник.
читатель «Фонтанки»
На онлайн-табло аэропорта значится время вылета — 23:30.
«Решение о взлёте в сложных погодных условиях принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. Вылет рейса Санкт-Петербург — Калининград был задержан по решению авиакомпании «Победа»», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта.
Оперативно получить комментарий от авиакомпании «Фонтанке» не удалось.