Подозреваемый в подольском убийстве задержан. Хоккеист Иванюженков записал обращение, а СК напоминает о наказании за фейки

В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре. Им оказался 28-летний местный житель, который написал явку с повинной и обо всем рассказал, сообщает 12 марта пресс-служба ГСУ СКР по Подмосковью.

Ранее по факту преступления было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, между двумя посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Пострадавший 24-летний мужчина умер в больнице. Сейчас на месте продолжают работать правоохранители. Назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

«Фонтанка» писала , что в телеграм-каналах и СМИ в воскресенье появилась информация о том, что по подозрению в убийстве якобы задержан сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков. Следственный комитет эту информацию опроверг.

«Ранее распространенная некоторыми СМИ информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности. Следствие предупреждает об ответственности за распространение фейковых новостей», — говорится в новом сообщении СКР.



Тем временем в ХК «Сочи» заявили, что 10 марта игроки собрались на первую после отпуска тренировку. В пятницу и субботу они работали во Дворце спорта «Большой», в том числе занимался и Артем Иванюженков.



Сам игрок 12 марта тоже выступил с обращением. Как пишет РБК, в своих соцсетях Иванюженков выложил видео из Сочи, где назвал публикации о своей причастности к преступлению фейком и отметил, что третий день находится на сборах.

