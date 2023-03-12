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    Подозреваемый в подольском убийстве задержан. Хоккеист Иванюженков записал обращение, а СК напоминает о наказании за фейки

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    В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре. Им оказался 28-летний местный житель, который написал явку с повинной и обо всем рассказал, сообщает 12 марта пресс-служба ГСУ СКР по Подмосковью.

    ГСУ СКР по Подмосковью

    Ранее по факту преступления было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, между двумя посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Пострадавший 24-летний мужчина умер в больнице. Сейчас на месте продолжают работать правоохранители. Назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

    «Фонтанка» писала, что в телеграм-каналах и СМИ в воскресенье появилась информация о том, что по подозрению в убийстве якобы задержан сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков. Следственный комитет эту информацию опроверг.

    «Ранее распространенная некоторыми СМИ информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности. Следствие предупреждает об ответственности за распространение фейковых новостей», — говорится в новом сообщении СКР.

    Тем временем в ХК «Сочи» заявили, что 10 марта игроки собрались на первую после отпуска тренировку. В пятницу и субботу они работали во Дворце спорта «Большой», в том числе занимался и Артем Иванюженков.

    Сам игрок 12 марта тоже выступил с обращением. Как пишет РБК, в своих соцсетях Иванюженков выложил видео из Сочи, где назвал публикации о своей причастности к преступлению фейком и отметил, что третий день находится на сборах.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн тоже заявил, что публикации о задержании хоккеиста — «абсолютный фейк». «Уже установлено, что 24-летний игрок хоккейного клуба «Сочи» Артем Иванюженков безвыездно находится в Сочи с середины текущей недели. Его старший брат Антон — также имеет стопроцентное алиби и в ночь убийства был дома. Это подтверждается не только многочисленными родными, но и записями с видеокамер, установленных на его доме. В кафе, где ночью произошла поножовщина, он не был и близко», — пишет он.

    Артем Иванюженков — сын Бориса Иванюженкова, депутата Госдумы РФ и бывшего министра спорта России (1999–2000). Летом 2020 года Артем был фигурантом смертельного ДТП в Подмосковье. Тогда он насмерть сбил велосипедиста на своем BMW X6.
    Утверждалось, что никаких правил Артем не нарушил, а велосипедист, наоборот, ехал не по ПДД.

    За 4 года до этого — в мае 2016 года — старший брат Артема Антон сбил двух людей на остановке на своем внедорожнике. Уголовное дело было закрыто по примирению сторон, журналисты писали о том, что Антон выплатил большую компенсацию пострадавшим, пишет MSK1.

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