Стрельбе в бильярдном клубе Выборга предшествовала драка женщин. В их «орбиту» попали двое

Стрельба в бильярдном клубе «Премиум» в Выборгском районе Ленинградской области началась после драки двух нетрезвых женщин. Об этом 12 марта сообщает портал 47news со ссылкой на правоохранителей.



К конфликту присоединились еще двое — 32-летний мужчина и его 25-летний знакомый, оба местные. 42-летний охранник решил утихомирить последних и трижды выстрелил в их сторону из травматического пистолета GrandPower.



Позже сам мужчина в отделе полиции рассказывал, что обездвижил одного из участников драки, прижав его к полу, отметили в пресс-службе ГУ МВД. Охранник работает контролером на комбинате, за порядком в «Премиуме» он следил по устной договоренности. Он был задержан, и в его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

