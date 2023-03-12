Стрельбе в бильярдном клубе Выборга предшествовала драка женщин. В их «орбиту» попали двое

Стрельба в бильярдном клубе «Премиум» в Выборгском районе Ленинградской области началась после драки двух нетрезвых женщин. Об этом 12 марта сообщает портал 47news со ссылкой на правоохранителей.
К конфликту присоединились еще двое —
Позже сам мужчина в отделе полиции рассказывал, что обездвижил одного из участников драки, прижав его к полу, отметили в пресс-службе ГУ МВД. Охранник работает контролером на комбинате, за порядком в «Премиуме» он следил по устной договоренности. Он был задержан, и в его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
О конфликте, произошедшем утром 11 марта в бильярдном клубе на улице Кривоносова, 13 в Выборге, «Фонтанка» писала накануне. Сообщалось, что две пули угодили в гостей, которых впоследствии госпитализировали. Одного — с травмой бедра, другому попало чуть ниже спины.