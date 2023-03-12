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    Стрельбе в бильярдном клубе Выборга предшествовала драка женщин. В их «орбиту» попали двое

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    Стрельба в бильярдном клубе «Премиум» в Выборгском районе Ленинградской области началась после драки двух нетрезвых женщин. Об этом 12 марта сообщает портал 47news со ссылкой на правоохранителей.

    К конфликту присоединились еще двое — 32-летний мужчина и его 25-летний знакомый, оба местные. 42-летний охранник решил утихомирить последних и трижды выстрелил в их сторону из травматического пистолета GrandPower.

    Позже сам мужчина в отделе полиции рассказывал, что обездвижил одного из участников драки, прижав его к полу, отметили в пресс-службе ГУ МВД. Охранник работает контролером на комбинате, за порядком в «Премиуме» он следил по устной договоренности. Он был задержан, и в его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    О конфликте, произошедшем утром 11 марта в бильярдном клубе на улице Кривоносова, 13 в Выборге, «Фонтанка» писала накануне. Сообщалось, что две пули угодили в гостей, которых впоследствии госпитализировали. Одного — с травмой бедра, другому попало чуть ниже спины.

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