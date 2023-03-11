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    В Выборге охранник бильярдной угомонил гостей из травматики

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    Стрельба произошла в бильярдной в Выборгском районе Ленинградской области утром 11 марта. Повздорили гости клуба «Премиум» на улице Кривоносова в Выборге, а успокаивал их охранник из травматического пистолета.

    Как стало известно 47news, конфликт между посетителями произошел около 6 часов утра. В результате 42-летний охранник трижды выстрелил из травматического пистолета GrandPower. Две пули угодили в гостей, которые были госпитализированы.

    На сигнал о происшествии отреагировал наряд вневедомственной охраны Росгвардии Выборга. Владелец оружия доставлен в отдел. Проводится проверка.

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