В Выборге охранник бильярдной угомонил гостей из травматики

Стрельба произошла в бильярдной в Выборгском районе Ленинградской области утром 11 марта. Повздорили гости клуба «Премиум» на улице Кривоносова в Выборге, а успокаивал их охранник из травматического пистолета.

Как стало известно 47news, конфликт между посетителями произошел около 6 часов утра. В результате 42-летний охранник трижды выстрелил из травматического пистолета GrandPower. Две пули угодили в гостей, которые были госпитализированы.

На сигнал о происшествии отреагировал наряд вневедомственной охраны Росгвардии Выборга. Владелец оружия доставлен в отдел. Проводится проверка.