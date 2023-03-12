Под Саратовом — массовая авария и больше 10 пострадавших

Жесткая авария произошла рано утром 12 марта в Хвалынском районе Саратовской области. Во всем винят погодные условия.
По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, ДТП случилось в 07:45 (06:45 мск) на 113 километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Столкнулись легковые и грузовые автомобили (всего 21 машина).
Костин отметил, что всему виной был гололед, однако в МВД говорят, что причиной аварии мог стать сильный туман в районе происшествия. Сейчас движение на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград с 86-го по 113 километр перекрыто из-за ДТП и плохой видимости, место объезжают через город Хвалынск.
Согласно последним данным, число пострадавших увеличилось до 15 человек, из которых 14 госпитализированы, еще один отказался. Среди получивших травмы — трое детей,