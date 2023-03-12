Снова снег? Рассказываем, чего ждать от петербургской погоды в воскресенье

Тыловая часть циклона, уходящего своим центром в Карелию, определит сегодняшнюю погоду в Петербурге. Об этом 12 марта рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, в городе ожидается облачность, в первой половине дня будет идти снег, который может продолжиться и вечером. Температура воздуха составит
В ночь на понедельник похолодает до
Напомним также, что до 13 часов понедельника в Петербурге «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения.
О том, как вчера вечером петербуржцы страдали на дорогах, читайте в материале «Фонтанки».