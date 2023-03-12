Снова снег? Рассказываем, чего ждать от петербургской погоды в воскресенье

Тыловая часть циклона, уходящего своим центром в Карелию, определит сегодняшнюю погоду в Петербурге. Об этом 12 марта рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в городе ожидается облачность, в первой половине дня будет идти снег, который может продолжиться и вечером. Температура воздуха составит -3…-5 градусов. К 10 часам утра в Северной столице установились -4,2. Ветер будет дуть западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст .

В ночь на понедельник похолодает до -5...-7 градусов, а вот уже днем следует ждать потепления до +1...-1 . Горожан предупреждают о гололедице. Днем местами пройдет снег, ожидается умеренный ветер, местами с порывами до сильного.



Напомним также, что до 13 часов понедельника в Петербурге «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения.

О том, как вчера вечером петербуржцы страдали на дорогах, читайте в материале «Фонтанки».