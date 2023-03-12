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    Снова снег? Рассказываем, чего ждать от петербургской погоды в воскресенье

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    Тыловая часть циклона, уходящего своим центром в Карелию, определит сегодняшнюю погоду в Петербурге. Об этом 12 марта рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки»
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    По словам синоптика, в городе ожидается облачность, в первой половине дня будет идти снег, который может продолжиться и вечером. Температура воздуха составит -3…-5 градусов. К 10 часам утра в Северной столице установились -4,2. Ветер будет дуть западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

    В ночь на понедельник похолодает до -5...-7 градусов, а вот уже днем следует ждать потепления до +1...-1. Горожан предупреждают о гололедице. Днем местами пройдет снег, ожидается умеренный ветер, местами с порывами до сильного.

    Напомним также, что до 13 часов понедельника в Петербурге «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения.

    О том, как вчера вечером петербуржцы страдали на дорогах, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки»

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