Пришельцы, рыбы и неприветливая девушка. Стрелявший в паркинге на Энергетиков рассказал, зачем это сделал

Красногвардейский райсуд Петербурга арестовал мужчину, который, предположительно, открыл стрельбу в паркинге на проспекте Энергетиков. Он рассказал, что на этот поступок его толкнула встреча с пришельцами и рыбами.

Под стражей мужчина останется до 9 мая, сообщает 11 марта объединенная пресс-служба судов города. По словам фигуранта, ночью пятницы он сидел в арендованной квартире и принял немало транквилизатора. Герою истории не спалось, так что он спустился в паркинг и достал из своей «Тойоты» травматический пистолет, который якобы два дня назад нашел вместе с магазинами и патронами.

Затем мужчину одолели навязчивые мысли про пришельцев, и он направился к администратору паркинга. Тот был в зеленом костюме и сидел в кабинете, где было много мониторов с камерами. Гостю стало не хватать воздуха, и тут, заявил он, в помещении появились пришельцы и рыбы, плавающие прямо по полу. С этим нужно было что-то делать, поэтому мужчина три раза выстрелил в пол и один раз в дверь, а потом, успокоившись, вернулся к машине и убрал пистолет в бардачок.

Затем он попытался познакомиться с появившейся на паркинге девушкой, но разговор почему-то не сложился. Собеседница пыталась уехать на своей машине, но фигурант этого не хотел: перегородил дорогу, несколько раз ударил капот кулаком и один раз — ножом, а также порезал переднее колесо. Дальше проявить себя мужчина не смог — помешали полицейские.