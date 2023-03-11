Нетрезвый буян пугал жителей дома на проспекте Энергетиков и стрелял в администратора паркинга

В паркинге дома 11 на проспекте Энергетиков прошлым утром было шумно и опасно. Там открыли стрельбу из травматического пистолета.



Сначала в полицию с рассказом о мужчине, который угрожает ножом, обратилась местная жительница, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Прибывшие на место полицейские установили, что нетрезвый мужчина несколько раз выстрелил в администратора паркинга, не имея на то причин.

Предполагаемого нарушителя нашли там же — возле собственной машины. В бардачке лежал травматический пистолет, который в декабре 2021-го потерял другой человек.