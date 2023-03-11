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    В Петербурге задержали предполагаемых налетчиков с баллончиком, отобравших у курьера еду

    2028
    8 комментариев

    В Петербурге нашли предполагаемых обидчиков курьера, напавших на него с газовым баллончиком и забравших пакеты с едой. Уголовное дело переквалифицировали с грабежа на разбой.

    Два молодых человека попались полиции накануне днем у дома на Складской улице, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Первый — 19-летний гость из Тюменской области, живущий в этом доме. Второму 23 года, он приехал из Пензенской области.

    Старшего временно поместили в изолятор. Оба официально не работают, проблем с законом раньше не имели.

    «Фонтанка» рассказывала, что курьер лишился заказов ночью 7 марта на проспекте Пятилеток. Тогда сообщалось об одном нападавшем в черной маске, который брызнул в лицо курьеру из газового баллончика.

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    Комментарии 8

    Гость11 Мар 2023 в 13:15
    Голод приближается?
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