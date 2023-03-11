В Петербурге задержали предполагаемых налетчиков с баллончиком, отобравших у курьера еду

В Петербурге нашли предполагаемых обидчиков курьера, напавших на него с газовым баллончиком и забравших пакеты с едой. Уголовное дело переквалифицировали с грабежа на разбой.



Два молодых человека попались полиции накануне днем у дома на Складской улице, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Первый — 19-летний гость из Тюменской области, живущий в этом доме. Второму 23 года, он приехал из Пензенской области.

Старшего временно поместили в изолятор. Оба официально не работают, проблем с законом раньше не имели.

«Фонтанка» рассказывала, что курьер лишился заказов ночью 7 марта на проспекте Пятилеток. Тогда сообщалось об одном нападавшем в черной маске, который брызнул в лицо курьеру из газового баллончика.