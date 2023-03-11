Среди победителей первого грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив, названных 10 марта, оказалась На этно-оперу «Князь Владимир» с Smaman’ом выделили почти 30 миллионов рублей этно-опера «Князь Владимир», заявленная Продюсерским центром Игоря Матвиенко. В заглавной роли авторы проекта видят певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman.



Размер гранта, выделенного государством на эту постановку, — 28,7 миллиона рублей. В обосновании заявители сообщают, что «получение представления о жизненном пути Князя Владимира, приведшего его к принятию христианства, будет способствовать подъему патриотического духа, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и торжества «русскости»».

