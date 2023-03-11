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    Музыка

    На этно-оперу «Князь Владимир» с Smaman’ом выделили почти 30 миллионов рублей

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    Среди победителей первого грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив, названных 10 марта, оказалась На этно-оперу «Князь Владимир» с Smaman’ом выделили почти 30 миллионов рублей этно-опера «Князь Владимир», заявленная Продюсерским центром Игоря Матвиенко. В заглавной роли авторы проекта видят певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman.

    Размер гранта, выделенного государством на эту постановку, — 28,7 миллиона рублей. В обосновании заявители сообщают, что «получение представления о жизненном пути Князя Владимира, приведшего его к принятию христианства, будет способствовать подъему патриотического духа, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и торжества «русскости»».

    На сцене планируется показать жизнь Князя Владимира до принятия христианства, «полную негативных с нравственной точки зрения поступков, и его метанойю, после принятия крещения».

    Среди актуальных проблем общества, которые призвана решать данная постановка, — это, по мнению авторов проекта, имеющее место незнание населением истории России, «засилье западной музыки», нехватка этно-фолк музыки на современной сцене, «отсутствие современной оперы как жанра культуры для молодежи» и «отсутствие патриотических и исторических проектов, говорящих на современном, доступном языке».

    Ставить оперу планируется в Крыму, в Судаке.

    Всего в общей сложности на этом этапе конкурса президентских грантов поддержку получил 881 творческий проект из 83 регионов страны. Общая сумма поддержки составила 3 695 486 371 рублей.

    Ранее Smaman дал интервью «Фонтанке», а наш корреспондент побывала на его концерте в Петербурге.

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