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    Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

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    По информации издания Inside the Games, Международная федерация фехтования (FIE) 10 марта одобрила допуск российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований под ее руководством. На внеочередном конгрессе FIE за это решение проголосовали 89 делегатов, 46 высказались против.

    Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в интервью РИА Новости подтвердил эту новость, но отметил, что российских фехтовальщиков допустят на международные старты не раньше середины апреля.

    «Каких-либо еще оговорок нет, по поводу различных документов — как в других видах спорта. Сейчас FIE говорит про ожидание рекомендаций МОК, такое еще остается. Как мы говорим: пока в самолет не сел, на Олимпиаду не летишь. Конечно, первый шаг сделан», — подчеркнул Мамедов.

    В апреле стартует квалификация фехтовальщиков на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

    В марте прошлого года фехтовальщики из России и Беларуси было отстранены от соревнований FIE в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) из-за сложившейся ситуации на Украине.

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