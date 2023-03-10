Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

По информации издания Inside the Games, Международная федерация фехтования (FIE) 10 марта одобрила допуск российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований под ее руководством. На внеочередном конгрессе FIE за это решение проголосовали 89 делегатов, 46 высказались против.
Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в интервью РИА Новости подтвердил эту новость, но отметил, что российских фехтовальщиков допустят на международные старты не раньше середины апреля.
«Каких-либо еще оговорок нет, по поводу различных документов — как в других видах спорта. Сейчас FIE говорит про ожидание рекомендаций МОК, такое еще остается. Как мы говорим: пока в самолет не сел, на Олимпиаду не летишь. Конечно, первый шаг сделан», — подчеркнул Мамедов.
В апреле стартует квалификация фехтовальщиков на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
В марте прошлого года фехтовальщики из России и Беларуси было отстранены от соревнований FIE в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) из-за сложившейся ситуации на Украине.