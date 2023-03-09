СМИ: Российским теннисистам придется отказаться от поддержки РФ для участия на Уимблдоне

Российские теннисисты должны будут подписать кодекс этики перед участием в Уимблдоне, сообщает Daily Mail.



Кодекс не предполагает обязательного публичного высказывания против военных действий России на Украине, но предусматривает санкции за открытое выражение поддержки, в том числе ношение флага и положительные высказывания о стране.



Правительство Великобритании поддержало инициативу организаторов турнира и не будет препятствовать получению российскими спортсменами британских виз, пишет издание.



Напомним, что в апреле 2022 года Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) запретил российским и белорусским теннисистам участие в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Это привело к штрафам со стороны мужской (ATP) и женской (WTA) теннисных ассоциаций и потере рейтинговых очков Уимблдона. Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) также может быть отстранена от проведения турниров ATP и WTA в случае повторного запрета на участие российских и белорусских теннисистов.

