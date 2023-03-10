Солнце проводило петербуржцев в пасмурные выходные ярким закатом

Антициклон, который 10 марта определяет погоду в Петербурге, вечер пятницы украсил красивым закатом.
Минувшая ночь в городе была морозной, днём солнце немного прогрело воздух, а сейчас температура снова опускается — по прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в ночные часы градусник покажет около 16 градусов ниже нуля.
На выходных солнца в городе не будет. К Петербургу приближается циклон — во второй половине дня субботы пойдёт снег, местами сильный. Снежная погода сохранится и в воскресенье. Потом будет небольшая передышка, а 14 марта к городу подберётся ещё один циклон со снегом.