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    Солнце проводило петербуржцев в пасмурные выходные ярким закатом

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Антициклон, который 10 марта определяет погоду в Петербурге, вечер пятницы украсил красивым закатом.

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    Минувшая ночь в городе была морозной, днём солнце немного прогрело воздух, а сейчас температура снова опускается — по прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в ночные часы градусник покажет около 16 градусов ниже нуля.

    На выходных солнца в городе не будет. К Петербургу приближается циклон — во второй половине дня субботы пойдёт снег, местами сильный. Снежная погода сохранится и в воскресенье. Потом будет небольшая передышка, а 14 марта к городу подберётся ещё один циклон со снегом.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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